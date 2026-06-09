◇交流戦阪神―ソフトバンク（2026年6月9日みずほペイペイ）9日のソフトバンク戦に先発した阪神・才木浩人投手は、初回から3イニング連続の3本塁打を浴びるなど、3回を投げ被安打5、5失点と振るわず降板した。両リーグ本塁打トップに君臨する栗原には、2打席連続で、角度のついたアーチを表する「ムーンショット」を浴びた。初回2死二塁での先制2ランは、打球角度45度。3―0の3回2死一塁での一発は、打球角度41度。滞空