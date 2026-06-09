9日午後、栃木・宇都宮市内の住宅街でクマ1頭が捕獲されました。クマの目撃情報が相次いでいるのは、栃木・宇都宮市。ターミナル駅にもなっているJR宇都宮駅の周辺です。市によりますと、9日までの4日間に合わせて20件の出没情報がありました。そうした中、9日午後、宇都宮駅から南に行った住宅街の中でクマが捕獲されました。クマが発見された市内の住宅の敷地では、警察官が駆け付けて周りを取り囲む中、動物園職員が麻酔銃を撃