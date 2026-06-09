9日、参議院厚生労働委員会において、日本維新の会の猪瀬直樹議員が、生活保護受給者の医療費自己負担ゼロが招く「モラルハザード」をめぐり、上野賢一郎厚生労働大臣らを厳しく追及した。猪瀬氏は、受給者が「介護保険」には加入できる一方で「医療保険」から除外されている点に関する厚生労働省側の説明を「合理的ではない」と一蹴。抜本的な制度改革を迫った。【映像】猪瀬氏、追及の瞬間（実際の様子）猪瀬氏は生活保護受