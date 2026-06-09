【「おひとりさまホテル」7巻】 6月9日 発売 価格：792円 【拡大画像へ】 新潮社は、マンガ「おひとりさまホテル」の9巻を6月9日に発売する。価格は792円。 本作は実在のホテルを巡りながら、登場人物たちのさまざまなドラマを描く作品。原案はまろ氏、漫画はマキヒロチ氏が手掛けている。 9巻では“東京特集”として、由縁別邸 代田、THEATER 1、三鷹天命反転住宅、ナ