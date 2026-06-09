焼肉食べ放題「じゅうじゅうカルビ」は、2026年6月5日から21日まで、対象のアルコールメニューを、"父の日"にちなんで88円〜（税込97円〜）で楽しめるクーポンを配信しています。公式アプリを当日ダウンロードしても割引にじゅうじゅうカルビ公式アプリのユーザー限定のクーポンです。対象のアルコールメニューがお得に楽しめます。＜対象メニュー＞・生ビール通常550円→288円（税込317円）・角ハイボール通常400円→88円（税