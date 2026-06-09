80代男性から現金600万円をだまし取ったとして、特殊詐欺の容疑で台湾籍の自称デザイナーの男（28）が8日、緊急逮捕されました。警察の調べによりますと、特殊詐欺グループとみられる氏名不詳者らが、ことし5月28日ごろから6月8日までの間、新潟市西蒲区に住む80代男性に「あなたの名義で不正な携帯電話が作られている」と電話会社を装ったり、「あなたは薬物事件の犯人だ」「身の潔白を証明するためにに現金の番号を