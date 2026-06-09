さまざまな人の本音に対し、MCのウエストランド・井口浩之ととろサーモン・久保田かずのぶが本音で斬り込む、赤裸々音声バラエティ『耳の穴かっぽじって聞け！』。6月8日（月）に放送された同番組では、78歳の若手芸人である昭和ジェンズのノーマン・さかいが登場。まさかの“超年上後輩”の登場にMC2人が困惑する一方、さらにノーマンが意外な経歴や、誰もが知るビッグネームとの繋がりを明かした。【映像】78歳後輩芸人の濃い経