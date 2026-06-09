6月9日、千葉ジェッツは、菅野ブルースと2026－27シーズンの選手契約継続が決定したことを発表した。 岩手県出身で23歳の菅野は、200センチ93キロのシューティングガード。仙台大学附属明成高校を卒業後、アメリカのエルスワース・コミュニティカレッジ、ステッソン大学でプレーし、2024－25シーズンから千葉Jへ加入した。世代別日本代表にも選出された実績を持つ