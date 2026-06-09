2026年6月6日、DIY系YouTuberの寿チャンネルが自身のYouTubeチャンネルを更新。折りたたみテーブルの作り方を公開した。 （関連：【画像あり】「やばないこの薄さ」「しかもオシャレ」DIY系YouTuberが紹介した折りたたみテーブル） 「寿チャンネルDIY」はこれまで大小様々なDIY動画をアップしてきたが、特に注力しているのは「賃貸でもできるDIY」だ。大きな工事を伴わずに住環境をよくするためのアイデアを数多