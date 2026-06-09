発酵食や発酵ライフでもっと健康に忙しい日の「ゆる腸活」に！ 一品で整う「基本の美腸スープ」レシピ今、発酵食のよさが見直され、「腸活」という言葉が注目を集め続けています。発酵食とは、みそやしょうゆ、みりん、酢、納豆、漬物といった、麹や酵母などの微生物の力を借りて発酵させた食品や調味料のこと。近年さまざまな研究から、発酵食には腸内の環境を改善し、免疫力をアップさせるなどの効果があることが明らかになって