mainケトン クリームスープ【画像】バリエーション豊かなフリーズドライのケトン食糖質を極力制限して良質な脂質をしっかり摂る「ケトン食」という食事法が、糖質制限や良質な脂質の摂取を徹底したい方を中心に高い関心を集めています。ケトン食は、栄養設計や食材の計量、調理管理など、日常的に高い精度が求められる食事法。そんな毎日の食事管理のハードルをグッと下げてくれる、画期的な新商品が発売されることになりました。