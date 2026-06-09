オランダ代表は8日、アメリカのニューヨークでウズベキスタン代表との国際親善試合に臨み、2−1で勝利を収めた。さらに、この一戦の直後には30分ハーフの非公開試合を実施。スタメンを全員入れ替えて臨んだ“2試合目”は1−2で敗戦を喫した。FIFAワールドカップ2026の初戦で日本代表と対戦するオランダ代表。本大会に向けた最終調整として、3日に行われたアルジェリア代表戦（●0−1）に続いてウズベキスタン代表とのテストマ