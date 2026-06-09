スペイン代表を率いるルイス・デ・ラ・フエンテ監督が、FIFAワールドカップ2026におけるGKの起用法について語った。スペインメディア『マルカ』が9日、同監督のコメントを伝えている。スペイン代表は8日、FIFAワールドカップ2026共催国の1つであるメキシコのプエブラ州に位置する『エスタディオ・クアウテモック』で、今大会の出場権を逃したペルー代表と激突。試合はキックオフ直後の2分、FWミケル・オヤルサバル（レアル・ソ