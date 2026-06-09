Jリーグは9日、今月13日に『MUFGスタジアム』（国立競技場）での開催を控えたJリーグオールスターDAZNカップについて、選出選手の中で11名がケガにより不参加となったことを発表した。Jリーグにおけるオールスターゲームは、17年ぶりの開催となる。今回のJリーグオールスターDAZNカップは、J1・J2・J3の全60クラブから投票等によって選出された選手が集結し、明治安田Jリーグ百年構想リーグの6つの地域グループごとに構成され