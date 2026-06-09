Jリーグは６月９日、「ＪリーグオールスターDAZNカップ」（６月13日／MUFGスタジアム＝国立競技場）の出場選手変更を発表。選出されていた11選手が負傷のため参加を辞退し、新たに７選手がＪリーグ推薦枠として追加招集された。J１EASTでは鹿島の鈴木優磨、FC東京の森重真人、室屋成、佐藤恵允が欠場。J１WESTでも長崎のマテウス・ジェズスが出場できなくなった。また、J２・J３でも離脱者が発生。大宮の小島幹敏、カプリー