【その他の画像・動画等を元記事で観る】 miletが、TVアニメ『ふつつかな悪女ではございますが ～雛宮蝶鼠とりかえ伝～』（すうぐうちょうそとりかえでん）のオープニングテーマとして、新曲「Sunny」を書き下ろしたことが発表された。 miletとしてTVアニメのオープニングテーマを担当するのは今回が初となる。 ■「『あなたになってこの世界を見てみたい』そんなことを、私も願ったこ