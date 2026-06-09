中東情勢の影響が長期化するなか、白黒のパッケージになったカルビーのスナック菓子「かっぱえびせん」が広島のスーパーなどでも並び始めています。■広島テレビ永嶋 凜子 記者「カラフルなパッケージの中に白黒のパッケージが目をひきます。こちらの袋には節約の文字が書かれています。」広島市中区のスーパー マルナカ白島店では、約1週間前から白黒のパッケージに