JR大糸線沿線の地域交通のあり方を話し合う会議が開かれ、ニーズを把握するためのアンケート調査を実施する方針がまとまりました。 JR大糸線の糸魚川～南小谷間は利用が低迷していて、JR西日本によりますと年間の赤字額は約5億6000万円(2022～2024年度の平均)にのぼり、厳しい状況が続いています。会議は冒頭を除き非公開で行われ、新潟・長野両県と地元自治体の担当者が大糸線沿線の将来像と課題に