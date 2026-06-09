全国でクマの出没が相次ぐ中、県内でも多数の目撃情報があり、自治体が外出時の注意を呼びかけています。舗装された道を猛スピードで走るクマ、突然の出来事に一瞬、動けなくなる歩行者の姿をカメラが捉えていました。現場は栃木県宇都宮市の中心部にある繁華街で連日、付近ではクマの目撃が相次いでいます。一方、5月から20件の目撃情報が寄せられている広島市安佐北区では・・・。■住民「この間から、これ（つえ