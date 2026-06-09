これからの気象情報です。 10日(水)は、各地とも天気が回復する見込みです。 ◆警報・注意報 現在、上越の各地に濃霧注意報が発表されています。 ◆6月10日(水)の天気 ・上越地方 朝のうちは、濃い霧の出るところがあるでしょう。 車の運転など十分にご注意ください。 日中は、各地で晴れて過ごしやすい陽気になりそうです。 ・中越地方 山沿いでは朝晩は雲がかかるところがありますが、日中は各地で