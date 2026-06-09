今季のメジャーリーグは、開幕からおよそ2カ月半が経過。各球団65試合前後を消化した。公式放送局『MLBネットワーク』は8日（日本時間9日）、今季のア・リーグMVP候補を特集。アーロン・ジャッジ外野手（ヤンキース）が右肋骨の疲労骨折で負傷者リスト入りし、本命から脱落。次なる候補者をピックアップした。 ■対抗馬のライスは大谷翔平に酷似？ 『MLBネットワーク』の看板番組