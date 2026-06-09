日本時間の12日金曜日、いよいよ開幕を迎えるワールドカップ。広島市内のサッカーショップも盛り上げに一役買っています。■宮脇 靖知 キャスター「ワールドカップ日本代表のコーナー。隣には初戦の対戦相手オランダのユニホームも並べられ、応援の態勢はバッチリ整っています。」広島市内のサッカー専門店では各国代表のユニホームも並びワールドカップ一色です