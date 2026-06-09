特集「気になるランチ」は、食べ歩き大好き記者おすすめのスタミナ満点「肉」ランチを紹介します。鹿児島市中央町の「MEAT BANK」2階にある焼肉店「焼肉上畜」が手がける“命のパスタ”は、黒毛和牛の筋や端肉、出汁まで余さず使った一皿。圧力鍋で4時間煮込まれた肉は柔らかく旨味たっぷりで、部位の違いも楽しめる。サラダやスープ、ジェラート付きの贅沢ランチです。続いて1階の韓国料理店「プルグムコプチャ