1964年の新潟地震から2026年6月16日で62年となります。新潟市消防局は、大規模な地震発生を想定した訓練で対応を確認しました。 「新潟県で地震発生。強い揺れに備えてください。」 訓練は、新潟市内で最大震度6強を観測する地震が発生した想定です。災害対策本部の設置のほか、ヘリコプターによる東京消防庁からの応援部隊の受け入れまで一連の手順を確認しました。 これまでと大きく変わったのは『情報共有