「あげ太」に強力なライバルが現れました。広島県警のマスコットキャラクター「メイプル君」が広島テレビを訪れ「あげ太」に相撲で対決を挑みました。広島テレビに現れたのは、県警のマスコットキャラクター「メイプル君」です。県警は県民により広く情報を届けようと、公式SNSを運用していてフォロワー数を増やそうと、見て楽しめる動画づくりに取り組んでいます。そこで今回、対戦相手として「あげ太」に