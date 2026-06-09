9日の県内は広い範囲で梅雨空となり、奄美地方を中心に大雨となりました。十島村では午後6時現在、レベル4の土砂災害危険警報が発表されています。安全な場所に身を移すなど避難行動をとるようにしてください。9日の県内は停滞する梅雨前線の影響で奄美地方を中心に活発な雨雲が断続的に流れ込みました。現在、十島村にはレベル4・土砂災害危険警報が発表されていて、全域に警戒レベル4の避難指示が出されています。安全な場所