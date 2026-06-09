日本のサッカーメディアのゲキサカによると、サッカーゲーム「eFootball™」のアンバサダーを務めるアルゼンチン代表FWリオネル・メッシが新CMのメイキング映像で日本代表について「打ち負かすのが難しい相手」と評した。メッシは日本代表の印象について「独自の哲学と戦術を持ってスタイルが確立されているチーム」「どんな相手に対しても戦い抜くチーム」とし、「サッカーは何が起こるか分からないものだからね。でも今言え