コンゴ民主共和国保健省が6月8日に発表した感染状況報告書によると、同国のエボラ出血熱の流行は全体的に依然として拡大傾向にあります。7日時点で、今回の感染拡大における確定された症例数は累計550例に達し、このうち101人が死亡したとのことです。報告書によると、現在、コンゴ民主共和国における累計治癒例は19例に増加したことが分かりました。報告書はまた、最近報告された新規症例数はわずかに減少したものの、これは検査