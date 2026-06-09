中国大唐集団が建設した世界初の630℃級2段再熱超々臨界100万キロワット（kW）級石炭火力発電ユニット「大唐山東鄆城630℃国家電力実証プロジェクト」1号機が8日、168時間の最大負荷試運転を順調に完了し、商業運転を開始した。これは中国のクリーンかつ高効率な石炭火力発電産業の発展に新たな原動力をもたらしている。石炭火力発電分野では、発電ユニットの主要パラメータが熱効率を左右し、発電の経済性を向上させる中核