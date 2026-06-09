MLB・ドジャースは日本時間9日、公式インスタグラムを更新し、PNCパークで行われるパイレーツ戦へ向けて、移動のオフショットが公開されました。選手たちはグレーのチームジャージを着用。山本由伸投手は、サングラス姿で飲み物を片手に登場し、大谷翔平選手は帽子をかぶり、飛行機に搭乗。佐々木朗希投手はカメラ目線でほほえむ姿が投稿されました。またムーキー・ベッツ選手は幼い子供を抱え、家族5人で笑顔。ウィル・スミス選手