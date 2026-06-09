◇MLBブリュワーズ15−14アスレチックス(日本時間9日、ラスベガス・ボールパーク)ブリュワーズがアスレチックスとの大乱打戦を制しました。序盤から互いにホームランが飛び交う展開。ブリュワーズが8−10で2点を追う9回表にノーアウト1、2塁からアンドルー・ボーン選手の2点タイムリーツーベースヒットが飛び出し、10-10の同点へ。試合は延長戦へ突入します。タイブレークから始まる延長戦は、延長10回表にブリュワーズがウィリ