「ソフトバンク−阪神」（９日、ペイペイドーム）阪神の才木浩人投手が３回５安打５失点でまさかのＫＯとなった。１８年６月１７日の楽天戦以来、８年ぶりで自己ワーストタイの１試合３被弾を浴びた。初回に栗原に２ランを許すと、二回は阪神にとって天敵といえる、野村勇にもやられた。２点ビハインドの二回１死、初球の１５１キロ直球を左中間席へ運ばれた。野村勇は昨年１０月３０日の日本シリーズ第５戦では延長十一回に