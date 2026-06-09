「宮島チャンピオンカップ・Ｇ１」（９日、宮島）１号艇で人気を集めた岩瀬裕亮（３７）＝愛知・１０６期・Ａ１＝がイン圧勝。４号艇・池田浩二（愛知）、５号艇・原田幸哉（長崎）、６号艇・磯部誠（愛知）というそうそうたる顔ぶれを相手に逃げ切り、デビュー１６年２カ月、１０回目のＧ１優出にして初制覇を成し遂げた。水上パレード、表彰セレモニーで涙ぐみながら喜びをかみしめた岩瀬はピットで出迎えた愛知勢に祝福さ