大同生命SV.LEAGUE MEN（SVリーグ男子）の東京グレートベアーズが9日（火）、アウトサイドヒッターの後藤陸翔（25）と2026-27シーズンの契約を更新したことを発表した。クラブ公式サイトが伝えている。 後藤は近畿大学出身で、数々の大学リーグでの優勝経験を持ち、在学中には当時のV.LEAGUE DIVISION3 MEN（現・V.LEAGUE MEN）の近畿クラブスフィーダにインターン選