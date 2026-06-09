大同生命SV.LEAGUE MENの2025-26シーズン、驚異的な得点能力でリーグを席巻し、トップスコアラーに輝いたジェイテクトSTINGS愛知のステファン・ボワイエ。日本での1シーズン目を終えたばかりの彼に、日本での生活やチームへの思い、そして意外な「私生活での武器」について語ってもらった。 「早かった1年」日本文化への深い敬意 アジアクラブ選手権を含め、非常にタフなスケジュール