ＢＴＳが今月１２日と１３日にワールドツアー「ＡＲＩＲＡＮＧ」の釜山公演を控える中、釜山市が公務員を大規模動員する決定を下したことが物議を醸していると９日、現地メディアのインサイトなどが報じた。記事によると５日、会社員向けのコミュニティーに「ＢＴＳの公演に公務員１０００人が動員される、しかもタダで」というタイトルの投稿が掲載され、投稿者は「ＨＹＢＥが利益を目的とする商業コンサートに、釜山支庁公務