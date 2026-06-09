子どもの性被害を防止しようと、熊本市が保育園などを点検しました。 【写真を見る】「死角はないか？」子どもの性被害防止へ熊本市と警察などの専門チームが巡回点検 施設の関係者「この辺りにカメラを1台設置して全体を映せたらいいかなと考えているところです」 「死角はないか？」 9日、熊本市の保育園などを巡回点検したのは、市職員や県警、県防犯設備協会などでつくる専門チームです。 巡回点検では、ト