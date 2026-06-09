お笑いコンビ・ペナルティのワッキーが９日、自身のＸ（旧ツイッター）を更新。「新神戸駅で偶然この人に会ったよ」などと記し、高校の後輩で、Ｊ１神戸の秋葉忠宏コーチとの再会を報告した。「相変わらずパワフルで礼儀正しくて人懐っこい。高校の後輩だけど尊敬する漢。Ｔｈｉｓｉｓ漢。磐田でも魂を見せてくれ市船の伝説の勇者秋葉忠宏はすごい人」とつづったワッキー。秋葉コーチについてはＪ２磐田監督就任が報じ