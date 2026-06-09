◇交流戦西武ー広島（2026年6月9日ベルーナドーム）広島のドラフト1位ルーキー・平川蓮外野手（22）が、記念すべきプロ1号本塁打を放った。「自分のスイングで振り抜くことができました。しっかり捉えることができて本塁打になって良かったです。プロ初本塁打、嬉しいです！」1―0の3回1死。カウント2―1から、相手先発・武内が投じた外寄り高めへの136キロのツーシームを、完璧に捉えた。出場27試合、103打席目で待望