「ドジャース・ネーション」が公式Youtubeチャンネル更新米大リーグ、ドジャースの大谷翔平投手は今季、打者として打率.302、投手としては規定投球回に未到達ながら防御率0.74と異次元の活躍を見せている。米専門メディア「ドジャース・ネーション」の公式YouTubeチャンネルは、トラビス・スミス・コーチへの取材動画を公開。2024年の出来事を回想している。「ドジャース・ネーション」は日本時間9日に公式YouTubeチャンネルを更