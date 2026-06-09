カーリングの日本選手権第3日は9日、横浜BUNTAIで1次リーグが行われ、女子はB組で2連覇が懸かるミラノ・コルティナ冬季五輪代表のフォルティウスが北海道銀行に5―15で敗れ、2勝1敗となった。北海道銀行はチーム御代田にも勝ち、開幕3連勝で2次リーグ進出が決定。A組はロコ・ソラーレがフィロシーク青森に5―10で屈し、1勝2敗。SC軽井沢クが3戦全勝とし1次リーグ突破が確定した。男子はD組のコンサドーレがチーム野口に7―5