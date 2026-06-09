お笑いコンビ「エルフ」の荒川（29）、フリーアナウンサーの森香澄（30）、婚活アドバイサーの植草美幸氏が9日、都内でABEMAの婚活リアリティーショー「時計じかけのマリッジ」の試写会イベントを行った。3人の婚活初心者の女性が、ハイスペック男性の中から30日以内に結婚相手を見つける婚活リアリティーショー。司会を務める荒川は「婚活を他人事と感じていた日々でしたので、自分の決断がこんなにも日々を変えていくんだと