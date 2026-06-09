「西武−広島」（９日、ベルーナドーム）広島のドラフト１位・平川蓮外野手が待望のプロ初本塁打を放った。１０３打席目でのアーチだった。「自分のスイングで振り抜くことができました。しっかり捉えることができてホームランになって良かったです。プロ初ホームラン、うれしいです！」１−０の三回１死で打席に立つと、相手先発・武内に対して、フルスイング。右打席から放たれた打球は西武ファンが陣取る左翼スタンドに