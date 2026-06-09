霧に包まれた富士山の5合目。約3週間後の7月1日に本格的な山開きを迎える富士山。6月9日に取材班が現場に行くと登山道の入り口には、日本語や英語、中国語など多言語で通行禁止を知らせる看板や壁が設置されていて、厳戒態勢がとられていました。富士山5合目から山頂までの登山道は、道路法の規定により通行禁止となっています。しかし、9日も取材中、登山をする外国人観光客が次々と姿を見せました。カナダからの登山客：山頂まで