ロッテ−中日（ZOZOマリンスタジアム）の試合前に、俳優・恒松祐里さんがセレモニアルピッチを行った。▼ 恒松祐里さん「点数を付けるなら80点の内容でした！練習ではストライクいってたのですが、ワンバウンドしてしまったのでもう一回リベンジしたいです！」