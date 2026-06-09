今回ご紹介するのは、YouTubeチャンネル「ひのき猫」に投稿された、家事中の飼い主さんに鳴き続けてアピールする猫ちゃんの様子です。記事執筆時点で2.6万回再生を記録しており、「椅子の白さと合わさって大福増量感がすごい」「おまめの要求とお母さんのほのぼの会話永遠に聞いていたい」といった声が寄せられました。 【動画：家事で忙しいママに『構ってほしい猫』→力強く鳴いて…ほのぼのしたやり取り】 かまって