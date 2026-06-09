見た目が貴族っぽい、高尚さを感じさせる猫さん。お上品にお座りしていますが、耳を見ると…。想定外の姿に笑いが止まりません。 話題となっている投稿は、記事執筆時点で40万表示を突破し、「見た瞬間爆笑しちゃいました」「ガチでおもしろいｗ」「全ての毛が可愛くて愛おしい」といったコメントが寄せられました。 【写真：『縮れ毛』が特徴的なネコ→ふと、『耳の毛』を見てみたら…まさかの光景】 高貴なエカちゃんの