高松北警察署 香川県に住む10代の少女を携帯電話のメッセージで脅迫して連絡を取らせたとして、京都市の無職の男（29）が9日、強要の疑いで逮捕されました。 警察によりますと、男は2025年8月7日午前1時ごろ、香川県の10代の少女の携帯電話に「午後5時半までに送ってこなければ、言っていることを近いうちに決行します」「約束を守らないなら弟もいらないね」などと脅迫するメッセージを送り、連絡を強要した疑