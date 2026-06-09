京都はポポヴィッチ氏のトップチーム監督就任を発表した京都サンガF.C.は6月8日、ランコ・ポポヴィッチ氏が2026-27シーズンよりトップチームの監督に就任することが決定したと発表した。一方、今回の就任発表にあたって公開されたポポヴィッチ氏の画像にまさかの反響。ファンからは「いいですか、落ち着いて聞いてください」などと大喜利状態となっている。現在58歳のポポヴィッチ氏はペチ（現コソボ共和国）出身。これまでに