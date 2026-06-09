アメリカの国防総省が現地時間の2026年6月8日、中国の電子商取引大手であるAlibaba(阿里巴巴)や中国最大手の検索エンジンのBaidu(百度)、電気自動車メーカー大手のBYD(比亜迪)などを、中国の人民解放軍を支援しているとされる企業を載せたブラックリスト「1260H条リスト」に追加しました。US says BYD, Baidu, Alibaba and other tech giants are aiding China's military | Reutershttps://www.reuters.com/world/asia-pacific/pe